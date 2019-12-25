В Ленобласти откроется центр управления для работе с обращениями от жителей

Обращения будут приниматься из электронных источников.

В ближайшее время в Ленинградской области будет создан единый Центр управления регионом. Он будет собирать обращения жителей со всех районов и проводить оценку качества жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Нововведение появится по инициативе президента страны на всех федеративных территориях. С помощью Центра возможно будет предоставлять жителям ответы как можно быстрее. Кроме того, анализ позволит оценить насущность еще нерешенных проблем.

Отметим, что специалисты будут учитывать обращения граждан из всех социальных сетей и прочих электронных источников.

Ранее мы рассказали о том, что почти 2,5 тысяч жителей Ленобласти были трудоустроены за время эпидемии.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области