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Почти 2,5 тысяч жителей Ленобласти были трудоустроены за время эпидемии
Сегодня, 12:11
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Почти 2,5 тысяч жителей Ленобласти были трудоустроены за время эпидемии

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Наибольшее число рабочих мест заняли в июне.

Биржа труда Ленинградской области помогла найти работу более чем 2400 гражданам за 3 месяца эпидемии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, за апрель были трудоустроены 300 жителей, а в мае к этому количеству прибавились еще 503. Наконец, за прошедший июнь количество безработных сократилось на 1616 человек.

По словам председателя комитета по труду и занятости населения Аллы Астратовой, региональный рынок труда поэтапно выходит из кризиса. При этом заработать до 24260 тысяч рублей можно и через временные центры занятости. Общественные работы будут доступны до конца лета.

 Ранее мы рассказали о том, что жители Ленобласти смогут заказать доставку продуктов на дом.

Фото :  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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