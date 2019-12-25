Почти 2,5 тысяч жителей Ленобласти были трудоустроены за время эпидемии

Наибольшее число рабочих мест заняли в июне.

Биржа труда Ленинградской области помогла найти работу более чем 2400 гражданам за 3 месяца эпидемии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, за апрель были трудоустроены 300 жителей, а в мае к этому количеству прибавились еще 503. Наконец, за прошедший июнь количество безработных сократилось на 1616 человек.

По словам председателя комитета по труду и занятости населения Аллы Астратовой, региональный рынок труда поэтапно выходит из кризиса. При этом заработать до 24260 тысяч рублей можно и через временные центры занятости. Общественные работы будут доступны до конца лета.

Ранее мы рассказали о том, что жители Ленобласти смогут заказать доставку продуктов на дом.

Фото : Пресс-служба администрации Ленинградской области