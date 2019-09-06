Жители Ленобласти смогут заказать доставку продуктов на дом

Сервис доставки от "Яндекс" запустил доставку в радиусе 15-16 километров от КАД.

Сервис "Яндекс.Лавка" теперь доставляет в радиусе 15-16 километров от КАД. Об этом стало известно в понедельник, 6 июля.

Продукты также можно заказать в коттеджные поселки и дачные товарищества. Так, сервис стал доступен во Всеволожске, Сертолово, Петергофе, Стрельне, Красном Селе, Пушкине, Павловске, Колпино, Парголово, Песочном, Лисьем Носе и Сестрорецке.

Отмечается, что воспользоваться доставкой можно с 7:30 до 23:30.

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