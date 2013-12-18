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Сервис доставки полезной еды "Смекалка" уходит с петербургского рынка в конце лета
Сегодня, 12:19
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Сервис доставки полезной еды "Смекалка" уходит с петербургского рынка в конце лета

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Проект не смог выйти на самоокупаемость.

В Петербурге закрывается сервис по доставке еды "Смекалка". Проект не смог выйти на самоокупаемость. Об этом сообщили владельцы фирмы в соцсетях. 

До конца лета сервис приостановит обслуживание клиентов. Не будут работать магазины и доставка. 

Мы хорошо росли, но, к сожалению, рыночная конъюнктура не сыграла нам на руку. По нашим планам к началу сентября проект должен был выйти на самоокупаемость, но этого не произошло. Поэтому было принято решение к концу августа приостановить обслуживание клиентов как в магазинах, так и на доставку. 

Екатерина Зубенина, пресс-служба компании

Сейчас владельцы бизнес-проекта изучают новые возможности продвижения продукта. Они планируют в будущем вернуться в Петербург.

Фото: Вконтакте / смекалка:

Теги: доставка еды, обанкротились, смекалка, уход с рынка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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