Сервис доставки полезной еды "Смекалка" уходит с петербургского рынка в конце лета

В Петербурге закрывается сервис по доставке еды "Смекалка". Проект не смог выйти на самоокупаемость. Об этом сообщили владельцы фирмы в соцсетях.
До конца лета сервис приостановит обслуживание клиентов. Не будут работать магазины и доставка.
Мы хорошо росли, но, к сожалению, рыночная конъюнктура не сыграла нам на руку. По нашим планам к началу сентября проект должен был выйти на самоокупаемость, но этого не произошло. Поэтому было принято решение к концу августа приостановить обслуживание клиентов как в магазинах, так и на доставку.
Екатерина Зубенина, пресс-служба компании
Сейчас владельцы бизнес-проекта изучают новые возможности продвижения продукта. Они планируют в будущем вернуться в Петербург.
Фото: Вконтакте / смекалка:
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