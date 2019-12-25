В Ленобласти определили самого богатого депутата региона

Представители парламента раскрыли свои доходы.

Во вторник, 21 апреля, стала известна тройка самых богатых парламентариев Ленинградской области. Декларация о доходах была размещена на сайте регионального ЗАКСа.

Так, наиболее состоятельным среди депутатов оказался гендиректор ХЕ "Сити 78" Руслан Гайсин, представляющий "Справедливую Россию". Его доход возрос по сравнению с показателями 2018 года и на данный момент составляет 114,5 миллионов рублей.

Народному избраннику принадлежат несколько участков земли, квартир и нежилых построек, а также мотоцикл BMW К1300S.

Следующее место в рейтинге наиболее богатых парламентариев занимает представитель "Единой России" Владимир Петров, заработок которого составил 100 с лишним миллионов рублей. Депутат имеет недвижимость в России, Испании и Германии, а в его гараже стоят Mercedes-Benz S560 4 MANIC и мотобайк BMW K1300R.

Наконец, третье место по доходам досталось гендиректору ООО "Луга-Лес" Дамиру Шадаеву, заработавшему на 32,7 миллиона больше, чем два года назад – сейчас его доход достиг 84,5 миллионов рублей.

Депутату принадлежит восемь участков земли, дом площадью в 121 квадратный метр, половина квартиры в 556 "квадратов", два гостевых дома, спортзал, квартира, баня, хозблок, овчарня, конюшня, гараж и парковочное место. Из движимого имущества у Шадаева насчитывается несколько мотоциклов Harley Davidson, BMW, Honda, а также катер, гидроцикл, прицепы и снегоход.

Ранее мы рассказали о том, что доход Александра Дрозденко за 2019 год достиг 6 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ленинградской области.