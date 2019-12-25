Доход Александра Дрозденко за 2019 год достиг 6 млн рублей

Супруга губернатора заработала в два с половиной раза больше за тот же срок.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заработал 6 миллионов рублей за прошлый год. Декларация о доходах главы региона и других чиновников, а также их близких родственников появилась на сайте администрации.

Так, за 2019 год Дрозденко получил 6 млн рублей – на миллион больше, чем в 2018. Благодаря процентам от банковских вкладах, супруга политика Ирина Дрозденко обогатилась гораздо больше мужа – ее доход за прошлый год составил 16,3 миллиарда рублей.

Губернатору принадлежит квартира в 305 квадратных метров и жилой дом на 327,9 "квадратов". Кроме того, на него зарегистрирован автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл "Ямаха-700", снегоход "Ski-doo" , два прицепа и мотоцикл Harley Davidson FLHXSE.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко проинспектировал дорожные объекты во Всеволожском районе.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области