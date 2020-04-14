Александр Дрозденко проинспектировал дорожные объекты во Всеволожском районе

В частности, губернатор оценил ремонтные работы на участке Дороги Жизни.

Во вторник, 14 апреля, губернатор 47-ого региона прибыл во Всеволожский район с рабочей поездкой. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Утром региональный глава посетил ремонтные работы на участке Дороги Жизни "Петербург - Морье". Также в планах на сегодняшний день – проверка работ на транспортной развязке "Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск" на перегоне "Всеволожская - Мельничный ручей".

В завершение инспекции Александр Дрозденко проведет собрание по выполнению программы дорожных работ регионального значения.

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Видео: telegram / lenobladminka