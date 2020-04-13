Ленобласть получила новые кареты скорой помощи

Подарок региону сделал банк "Россия".

В понедельник, 13 апреля, представители банка "Россия" передали во владение Ленобласти 7 карет скорой помощи. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Машины перенаправят в больницы Кингисеппа, Тосно, Приозерска, Киришей, Волхова, Кировска и Луги. Кареты оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе – аппаратами ИВЛ и кислородотерапии. Кроме того, медикам предоставлены одноразовые средства индивидуальной защиты для хирургической помощи и средства дезинфекции.

На вручении автомобилей присутствовал глава региона Александр Дрозденко. Губернатор отметил необходимость большого количества машин скорой помощи в Ленобласти с учетом огромных территорий.

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти не планируют вводить режим ЧС.

Видео: ЛенТВ24