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Ленобласть получила новые кареты скорой помощи

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Подарок региону сделал банк "Россия".

В понедельник, 13 апреля, представители банка "Россия" передали во владение Ленобласти 7 карет скорой помощи. Об этом сообщил ЛенТВ24.

Машины перенаправят в больницы Кингисеппа, Тосно, Приозерска, Киришей, Волхова, Кировска и Луги. Кареты оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе –  аппаратами ИВЛ и кислородотерапии. Кроме того, медикам предоставлены одноразовые средства индивидуальной защиты для хирургической помощи и средства дезинфекции. 

На вручении автомобилей присутствовал глава региона Александр Дрозденко. Губернатор отметил необходимость большого количества машин скорой помощи в Ленобласти с учетом огромных территорий. 

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти не планируют вводить режим ЧС.

Видео: ЛенТВ24

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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