В Ленобласти определили районы с наибольшим числом пострадавших от клещей

Паразиты укусили почти 2,5 тысячи ленинградцев.

По данным на понедельник, 15 июня, с укусами клещей столкнулись 2483 жителя Ленинградской области. Больше всего пострадал Тихвинский район – там насчитывается 483 случая. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Далее следуют Подпорожский район (299 случаев) и Гатчинский район (210 случаев).

Нашествие паразитов произошло по всей территории 47-ого региона – так, на Бокситогорский и Киришский районы пришлось по 193 случая. В Волховском районе зафиксировано 186 случаев, в Кингисеппском – 160, во Всеволожском – 154, в Тосненском – 113, в Сланцевском – 99, в Лужском – 96, в Лодейнопольском – 89.



Специалисты ведомства подчеркнули, что показатели ниже по сравнению с многолетними в 1,6 раза. Кроме того, среди пострадавших от укусов клещей 831 несовершеннолетних: это на 6,2% ниже средних значений, фиксируемых в регионе.

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