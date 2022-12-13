В Ленобласти официально стартует сезон аттракционов

В Ленобласти зарегистрировано более 30 аттракционов.

Сегодня, 29 апреля, в Ленобласти стартует сезон аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сейчас сотрудники Гостехнадзора проводят проверку оборудования, регистрируют аттракционы и проверяют техническое освидетельствование.

В Ленобласти зарегистрировано более 30 аттракционов. Еще столько же новых планируется запустить в этом году.

Ежегодно все аттракционы проходят техническое освидетельствование в аккредитованных организациях, чтобы подтвердить надежность и безопасность. Александр Праздничный, начальник Гостехнадзора Ленобласти

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Фото: Pxhere