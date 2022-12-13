  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти официально стартует сезон аттракционов
Сегодня, 11:29
128
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти официально стартует сезон аттракционов

0 0

В Ленобласти зарегистрировано более 30 аттракционов.

Сегодня, 29 апреля, в Ленобласти стартует сезон аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Сейчас сотрудники Гостехнадзора проводят проверку оборудования, регистрируют аттракционы и проверяют техническое освидетельствование.

В Ленобласти зарегистрировано более 30 аттракционов. Еще столько же новых планируется запустить в этом году. 

 Ежегодно все аттракционы проходят техническое освидетельствование в аккредитованных организациях, чтобы подтвердить надежность и безопасность.

Александр Праздничный, начальник Гостехнадзора Ленобласти

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду цветет сакура.

Фото: Pxhere

Теги: дети, ленобласть, развлечения, сезон аттракционов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии