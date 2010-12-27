В Ленобласти обучают 50-летних экскурсоводов

Специальные курсы для клиентов серебряного возраста организовала региональная биржа труда.

Биржа труда Ленинградской области проводит переподготовку по программе "Экскурсовод" для лиц, страше 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Для переобучения задействовали мобильный учебно-производственный комплекс службы занятости. Первая группа уже прошла 72-часовой теоретический курс. После этого в рамках практического занятия, обучающиеся рассказывали о достопримечательности Ленинградской области - форте "Красная горка" (Ломоносовский район).

После завершения обучения и успешной сдачи экзаменов, обучающиеся смогут работать в сфере туризма.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области появилось приложение для поиска работы. Приложение "Работа всем" поможет самостоятельно вести поиск вакансий, которые на данный момент доступны в регионе.

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