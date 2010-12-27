В Ленинградской области появилось приложение для поиска работы

Приложение «Работа всем» поможет самостоятельно вести поиск вакансий, которые на данный момент доступны в регионе.

Биржа труда Ленинградской области запустила мобильное приложение для поиска работы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Приложение "Работа всем" поможет самостоятельно вести поиск вакансий, которые на данный момент доступны в регионе. Также зарегистрированным пользователям будут приходить уведомления о приглашении на собеседования, подборки новых рабочих мест, по указанным критериям, информировать о ярмарках вакансий.

Мобильное приложение интегрировано с порталом биржи труда. Для работы в нем можно авторизоваться при помощи учетной записи на сайте Госуслуг.

Ранее мы сообщали, что в регионе биржа трудоустроила свыше 10 тысяч человек.

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