В регионе биржа трудоустроила свыше 10 тысяч человек

49 человек благодаря бирже труда смогли открыть свое дело.

За первое полугодие 2018 биржа труда Ленинградской области трудоустроила свыше 10 тысяч человек. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

С января по июль специалисты службы занятости региона оказали более 17 тысяч услуг. Это были услуги как непосредственно по трудоустройству, так и по профессиональной ориентации, направлению на переобучение и получение дополнительного образования. 850 человек приступили к переобучению по 50 образовательным программам. 49 человек получили рекомендации на бирже труда и смогли открыть свое дело.

По данным Роструда на 1 июля 2018 года, уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области 0,3%. Это в 3 раза меньше, чем в России, и в 2,7 раза меньше, чем в Северо-Западном федеральном округе.

На ПМЭФ-2018 министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в России наблюдается дефицит труда.

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