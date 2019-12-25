В пятницу, 10 июля, В Ленинградской области проходит собрание экологического совета с участием губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщил online47.
Всего на повестке дня стоят 4 вопроса. Во-первых, участники встреч рассмотрят возможности сохранения вмещающего ландшафта исторических и культурных памятников 47-ого региона. В качестве примера будет рассмотрен неолитический комплекс "Ольховка".
Далее на собрании обсудят статус природной территории вблизи озера Высокинское и проанализируют правовые аспекты размещения отходов V уровня опасности в карьерах.
Наконец, глава региона обсудит с представителями экосовета применение новых технологий ликвидации мусора с природных объектов.
Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко поздравил ленинградцев в Днем явления Тихвинской Божией Матери.
Фото: Online47
В Ленобласти обсудят проблемы экологии
В мероприятии принимает участие Александр Дрозденко.
В пятницу, 10 июля, В Ленинградской области проходит собрание экологического совета с участием губернатора Александра Дрозденко. Об этом сообщил online47.
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