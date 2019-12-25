Александр Дрозденко поздравил ленинградцев в Днем явления Тихвинской Божией Матери

Губернатор прибыл в город по торжественному случаю.

В четверг, 9 июля, глава 47-ого региона Александра Дрозденко выразил всем местным жителям свои поздравления с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Монастырь в Тихвине по праву считается одним из знаковых религиозных центров страны уже несколько веков, а икона олицетворяет мир и спокойствие. Покровительница Ленинградской области, которая согласно преданию явилась на эти земли 637 лет назад, не раз притягивала внимание многих духовников.

Губернатор пожелал ленинградцам радости, веры в добро и благополучия. Позже он прибыл в Тихвин, чтобы выступить с торжественной речью по случаю еще одного праздника – дня города. К Александру Дрозденко также присоединится епископ Тихвинский и Лодейнопольский. В этот же день в Тихвине пройдут божественная литургия и фестиваль "Праздничные звоны".

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Фото: online47