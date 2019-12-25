Главы Петербурга и Ленобласти обсудят интеграцию регионов

Встреча губернаторов назначена на август.

Губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко проведут совместное заседание по поводу интеграции двух регионов. Как сообщила пресс-служба областного правительства, встреча состоится в августе.

Дрозденко предложил Петербургу социально-экономическую интеграцию еще в феврале, заявив, что к этому вопросу нужно подходить с точки зрения улучшения качества жизни в городе и области. Глава Ленобласти подчеркнул, что изменение границ не должно становиться главным предметом интеграции, поскольку оно не приведет к социальным или политическим последствиям. Беглов же назвал интеграцию процессом налаживания партнерских отношений между регионами.

Ранее мы писали, что в ЗакСе одобрили кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора.

Фото: пресс-служба Смольного