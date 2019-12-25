В ЗакСе одобрили кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

Александр Бельский пришел в Смольный в январе 2019.

Сегодня, 8 июля, Законодательное Собрание Петербурга согласовало кандидатуру Александра Бельского на должность вице-губернатора по молодежной политике. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте ЗакСа.

Проект внес председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Кандидатуру поддержали 37 депутатов из 50.

До настоящего момента Александр Бельский занимал должность главы комитета территориального развития. Он работал там с 2019-го года. До этого политик возглавлял МО "Сестрорецк".

О новом назначении стало известно несколько дней назад.

Фото: Piter.TV