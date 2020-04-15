В Выборгском районе оборудовали военный госпиталь

Для его создания понадобилось 30 единиц спецтехники.

В среду, 15 апреля, медицинское подразделение общевойсковой армии развернуло многопрофильный госпиталь в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Комплекс, рассчитанный на 100 пациентов, включает в себя инфекционное, госпитальное и приемное отделение, рентген-кабинет, стоматологию, отделы реанимации и интенсивной терапии.

Всего в строительстве госпиталя было задействовано 30 единиц техники.

Больница возведена в рамках проверки. На ее базе составом были отработаны схема поставки лекарств, продуктов питания, энерго- и водоснабжения.

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Фото и видео: Пресс-служба ЗВО; telegram / Leningrad_guide