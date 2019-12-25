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В Ленобласти обнаружили минометную мину на дереве
Сегодня, 10:12
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В Ленобласти обнаружили минометную мину на дереве

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Она находилась в лесополосе.

Кто-то положил минометную мину на дерево в Ломоносовском районе Ленобласти. Накануне за ней приехали взрывотехники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии.

Специалисты обезвредили 2 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Они находились в разных населенных пунктах. В коттеджном поселке "Жемчужина" с приусадебного участка специалисты ОМОН аккуратно изъяли неразорвавшуюся миномётную мину калибра 81 мм.

В деревне Оржицы была найдена ржавая 50 мм минометная мина. Местные жители обнаружили ее в лесополосе на дереве. В ведомстве напомнили, что взрывоопасные предметы нельзя перемещать.

Боеприпасы уничтожили на полигоне.

Ранее Piter.tv писал о том, что у гаражей на улице Передовиков нашли схрон с боеприпасами времен войны. 

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Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: боеприпасы, минометная мина
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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