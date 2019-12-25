В Ленобласти обнаружено 69 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе насчитывается 1775 заболевших.

В четверг, 14 мая, в Ленобласти зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тесты показали положительный результат у жителей Волосово, Каложиц, Больших Прудов, Мурино, Сертолово, Выборга, Первомайского, Светогорска, Каменногорска, Кирпичного, Зеркального, Гатчины, Сиверского, Вырицы, Строганово, Терволово, Коммунар, Белогорки, Лампово, Нового Учхоза, Нового Света, Чащи, Больших Борниц, Семрино, Вяхтелево, Карташевского, Нижней, Большого Верево, Киришей, Гостиц, Тихвина, Тосно, Тельмана.

За все время эпидемии в 47-ом регионе зафиксировано 1775 случаев коронавируса. На вчерашний день прирост составил 66 человек.

Ранее мы рассказали о том, что названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки.

Фото: Piter.TV