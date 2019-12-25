В Ленобласти обнаружено 53 новых случая коронавируса

В общей сложности на территории региона зафиксировано 2875 заражений.

По данным на понедельник, 1 июня, в Ленинградской области обнаружено 53 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Среди зараженных оказались жители Пикалёво, Извары, Заполья, Большой Вруды, Всеволожска, Мурино, Кудрово, Щербинки, Выборга, Кировских дач, Гатчины, Никольского, Войсковиц, Пудомяг, Елизаветино, Приозерска, Сосново, Сланцев, Тихвина, Тосно, Тельмана, Федоровского, Ушаков, Радофинниково.

Всего в регионе болезнь была диагностирована у 2875 человек. Из них поправились 1590 пациентов, 11 умерли.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге выявили 364 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.TV