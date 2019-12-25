В Ленобласти обнаружено 40 случаев коронавируса в 26 населенных пунктах

В общей сложности в регионе зафиксировано 5837 случаев.

В четверг 30 июля, в Ленинградской области обнаружено 40 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Волосово, Бегуниц, Большой Вруды, Волхова, Сясьстроя, Всеволожска, Мурино, Разметелево, Сертолово, поселка им. Свердлова, Выборгы, Гатчины, Малого Верево, Покровской, Больших Колпанов, Киришей, Кировска, Отрадного, Лодейного Поля, Гостилиц, Лебяжья, Луги, Сланцев, Тихвина, Тосно, Войскорово .

В общей сложности в регионе заболели 5837 граждан с начала эпидемии. Поправились 4513 человек, 56 скончались. За сутки из больниц выписаны 18 человек, летальных случаев не обнаружено.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге за сутки выявили 162 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.TV