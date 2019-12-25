В Петербурге за сутки выявили 162 новых случая коронавируса

Из больниц выписали 93 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 509 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1361 (24,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 162 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 40. За последние сутки подтверждена смерть 129 пациентов, в том числе 22 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 9 322 пациентов, в том числе 93 человек в Петербурге и 18 человек – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV