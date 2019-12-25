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В Петербурге за сутки выявили 162 новых случая коронавируса
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки выявили 162 новых случая коронавируса

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Из больниц выписали 93 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 509  случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе  1361 (24,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 162 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 40. За последние сутки подтверждена смерть 129 пациентов, в том числе 22 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали  9 322 пациентов, в том числе 93 человек в Петербурге и 18 человек – в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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