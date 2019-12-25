В Ленобласти обнаружено 39 новых зараженных коронавирусом

Всего в регионе 576 заболевших.

По состоянию на четверг, 23 апреля, в Ленинградской области насчитывается 39 новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест# показали положительный результат у жителей Всеволожска, Мурино, Кудрово, поселка Кузьмоловский, села Лесколово Всеволожского района, Выборга, поселков Рощино, Первомайское, Пушное Выборгского района, Гатчины, деревень Монделево, Шпаньково, Покровская, Белогорка, Ивановка Гатчинского района, деревни Солоницы Киришского района, поселка Новоселье Ломоносовского района, Никольское, поселка Лисино-корпус Тосненского района и деревни Рабитицы Волосовского района.

Кроме того, референтная лаборатория Роспотребнадзора подтвердила 2 случая заболевания на территории Соснового Бора. Тем не менее, они пока не вошли в официальную статистику.

На данный момент в Ленобласти зафиксировано 576 случаев коронавируса. Поправились 56 человек.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге более 7 тысяч человек проверили на коронавирус.

Фото: Pixabay