В Ленобласти обнаружено 37 новых случаев коронавируса в 17 населенных пунктах

В общей сложности в регионе насчитывается 7049 случаев.

По состоянию на вторник, 8 сентября, в 17 населенных пунктах 5 районов Ленинградской области были обнаружены новые случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, Мурино, Кудрово, Янино-1, Нового Девяткино, Сертолово, Бугров, Лавриков, Выборга, Первомайского, Рощино, Советского, Кировских дач, Кингисеппа, Захонья-2, Киришей, Горбунков.

В общей сложности за сутки выявлены 37 новых случаев заболевания. Общее число зараженных за время эпидемии составляет 7049 человек. Поправились 5111 граждан, умерли 83.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге коронавирус выявили у 210 человек.

Фото: Piter.TV