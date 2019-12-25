В Ленобласти обнаружено 33 новых случая коронавируса

По состоянию на пятницу, 4 сентября, в Ленинградской области обнаружено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
В общей сложности за время эпидемии в регионе насчитывается 6944 заболевших. Поправились уже 5087 человек, из них 28 – за последние сутки.
Количество летальных случаев на всей территории Ленинградской области достигло 82-х. За прошедший день скончались двое.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге коронавирус выявили у 193 человек.
Фото: Piter.TV
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