В Ленобласти обнаружено 33 новых случая коронавируса

За все время эпидемии болезнь проявилась у 6944 граждан.

По состоянию на пятницу, 4 сентября, в Ленинградской области обнаружено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

В общей сложности за время эпидемии в регионе насчитывается 6944 заболевших. Поправились уже 5087 человек, из них 28 – за последние сутки.

Количество летальных случаев на всей территории Ленинградской области достигло 82-х. За прошедший день скончались двое.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге коронавирус выявили у 193 человек.

Фото: Piter.TV