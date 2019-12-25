В Петербурге коронавирус выявили у 193 человек

Из больниц выписали 101 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 5 110 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1200 (24,0%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 193 новыч случая коронавируса, в Ленинградской области – 33. За последние сутки подтверждена смерть 121 пациента, в том числе 20 человек – в Петербурге и 1 – в Ленинградской области.

За последние сутки выписали 5 812 пациентов, в том числе 101 человека в Петербурге и 38 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV