В Ленобласти обнаружено 32 новых зараженных коронавирусом

В Новосергиевском хостеле мигрантов случаев не выявлено.

По состоянию на четверг, 16 апреля, в Ленинградской области выявлено 32 случая заболевания COVId-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Зараженные обнаружены в Кудрово, Янино-1, СНТ Щит в Борисовой Гриве, деревне Романовка Всеволожского района, Выборге, поселках Гончарово, Первомайское, Рощино, Селезнево, Поляны, городе Светогорске Выборгского района, Гатчине, МО Низинское, деревне Гостилицы, поселке Большая Ижора в Ломоносовском районе, поселке Мга в Кировском районе, деревнях Лисино, Новолисино, городе Никольское, поселке Тарасово, неизвестном населенном пункте в Тосненском районе, Пикалево, поселке Кикерино в Волосовском районе, деревни Солоницы в Киришинском районе, неизвестном населенном пункте в Подпорожском районе.

Таким образом, на данный момент в регионе заболевание подтверждено у 330 человек.

Отметим, что в общежитии мигрантов в поселке Новосергиевка Всеволожского района не зафиксировано ни одного случая. Ранее мы рассказали, что там произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото: Pixabay