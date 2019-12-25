В Ленобласти обнаружено 32 новых случая заражения коронавирусом

Общее число зараженных в регионе составляет 94 человека.

В среду, 8 апреля, в Ленинградской области подтвердились 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила региональная служба Роспотребнадзора.

Болезнь обнаружили у жителей Мурино, Сертолово, Кудрово, Всеволожска, коттеджного поселка Новая Проба во Всеволожском районе, поселка Новоселье в Ломоносовском районе, Пикалево, Выборга, поселков Гончарово и Приболово в Выборгском районе, ДНП Рождествено и деревни Большево в Гатчинском районе, Тосно, деревни Нурма и города Никольское в Тосненском районе, Тихвина и поселка Саперное в Приозерском районе.

Таким образом, количество зараженных в 47-ом регионе достигло 94 человек.

Ранее мы сообщали о том, что названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.

Фото: Pixabay