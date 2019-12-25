В Ленобласти номером "112" пользуются 4 тысячи раз за сутки

Систему ввели в режим повышенной эксплуатации.

В Ленинградской области на номер экстренного вызова ежедневно поступает 4 тысячи звонков. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что система-112 служит для вызова скорой помощи, полиции пожарных, спасателей, газовой службы. Большинство обращений в 47-ом регионе связаны с первыми двумя случаями.

Звонки принимаются круглосуточно с любого телефона, даже если в нем отсутсвует сим-карта. Система атомистически определяет местоположение обратившегося.

Отметим, что центр обработки вызовов по номеру "112" в Ленобласти открыт на базе ГКУ "Региональный мониторинговый центр" и находится под контроле местного комитета цифрового развития. Экстренная служба начала круглосуточный прием звонков в 2017 году: за это время было рассмотрено 2,1 миллиона обращений. Сейчас вызовы придают более 60 операторов, работающих посменно.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти пресечена незаконная рыбалка в период нереста.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области