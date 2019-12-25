В Ленобласти пресечена незаконная рыбалка в период нереста

Жители Петрозаводска в акватории озера Юксовское при помощи лесковых сетей поймали 22 рыбы: лещ, щука, окунь, плотва.

В Ленобласти на озере Юксовское пресечена незаконная рыбалка в период нереста. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

Установлено, что жители Петрозаводска в акватории озера Юксовское при помощи лесковых сетей поймали 22 рыбы: лещ, щука, окунь, плотва.

Стражами правопорядка у нарушителей изъяты: пять лесковых сетей, лодка, а также незаконно добытые биоресурсы. Сумма ущерба, причиненная действиями браконьеров, составила более 22 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Фото: СПб ЛО МВД России на водном транспорте