  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге у пруда нашли редкого сома из Амазонки
Сегодня, 15:59
146
IRINA_CHALKINA

В Петербурге у пруда нашли редкого сома из Амазонки

0 0

Петербуржцы предположили, что неизвестный аквариумнист выпустил рыбу, которая неплохо прижилась в водоеме.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в пруду Петербурга нашли редкого сома из Амазонки. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Как оказалось, петербуржец нашел необычную рыбу на берегу пруда на Ветеранов.

Найдено на берегу пруда на Ветеранов. Кто это?

подписал местный житель фотографию

Как оказалось, рыба относится к типу южноамериканских сомов, которые обитают в Амазонке. Горожане предположили, что рыбку выпустили в водоем, а она хорошо в нём прижилась. 

Ранее мы сообщали о том, что в парке Интернационалистов взошли 10 тысяч тюльпанов.

Фото:Рыбалка в СПб/вк, википедия

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии