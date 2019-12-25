В Петербурге у пруда нашли редкого сома из Амазонки

Петербуржцы предположили, что неизвестный аквариумнист выпустил рыбу, которая неплохо прижилась в водоеме.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в пруду Петербурга нашли редкого сома из Амазонки. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Как оказалось, петербуржец нашел необычную рыбу на берегу пруда на Ветеранов.

Найдено на берегу пруда на Ветеранов. Кто это? подписал местный житель фотографию

Как оказалось, рыба относится к типу южноамериканских сомов, которые обитают в Амазонке. Горожане предположили, что рыбку выпустили в водоем, а она хорошо в нём прижилась.

Ранее мы сообщали о том, что в парке Интернационалистов взошли 10 тысяч тюльпанов.

Фото:Рыбалка в СПб/вк, википедия