В Петербурге у пруда нашли редкого сома из Амазонки

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в пруду Петербурга нашли редкого сома из Амазонки. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
Как оказалось, петербуржец нашел необычную рыбу на берегу пруда на Ветеранов.
Найдено на берегу пруда на Ветеранов. Кто это?
подписал местный житель фотографию
Как оказалось, рыба относится к типу южноамериканских сомов, которые обитают в Амазонке. Горожане предположили, что рыбку выпустили в водоем, а она хорошо в нём прижилась.
Ранее мы сообщали о том, что в парке Интернационалистов взошли 10 тысяч тюльпанов.
Фото:Рыбалка в СПб/вк, википедия
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