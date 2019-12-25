В Ленобласти не будут вводить режим самоизоляции

В правительстве опровергли слухи о новом витке закрытия предприятий.

Правительство Ленобласти полностью опровергло информацию о возобновлении режима самоизоляции на территории региона. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора", ссылаясь на источник в областной администрации.

По сообщению источника, любая информация, связанная с закрытием предприятий и ограничениями передвижения, является неподтвержденными слухами.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть планирует выделить почти миллиард рублей на водоснабжение в "Год чистой воды".

Фото: Piter.TV