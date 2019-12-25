Ленобласть планирует выделить почти миллиард рублей на водоснабжение в "Год чистой воды"

Еще больше средств направят на проекты Леноблводоканала.

На реализацию программы "Год чистой воды" в Ленинградской области будет затрачено 863 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель областного комитета финансов Роман Марков в ходе заседания правительства региона.

Кроме того, руководитель отметил и другие ключевые направления, в которые будут вложены средства из бюджета. Среди них – вопросы демографии, социальной поддержки, здравоохранения, экологии, развития дорог.

Добавим, что на реализацию проектов Леноблводоканала будет направлен 1 миллиард 303 миллиона рублей.

Ранее мы рассказали о том, что более 2 тысяч жителей Ленобласти распрощаются с аварийным жильем в 2021 году.

Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl