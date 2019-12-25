  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 2 тысяч жителей Ленобласти распрощаются с аварийным жильем в 2021 году
Сегодня, 12:37
58
lizapoluda

Более 2 тысяч жителей Ленобласти распрощаются с аварийным жильем в 2021 году

0 0

На эти цели будут направлены деньги из бюджета региона.

Одним из направлений расходов бюджета Ленинградской области 2021 года является расселение граждан из аварийного жилья: так, за будущие 12 месяцев новые квартиры получат свыше 2000 жителей региона. Информация об этом прозвучала на заседании областного правительства.

Кроме того, в Ленобласти планируют провести реновацию школ и строительство новых детских садов садов, других социальных объектов,а также дорожный ремонт.

Ранее мы рассказали о том, что жители Ленобласти могут предложить свое видение инфраструктуры транспорта в регионе.

Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl

Теги: аварийное жилье, квартиры, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии