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В Ленобласти назначили наказание уклонисту от воинской службы
Сегодня, 13:30
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nadiputintseva
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В Ленобласти назначили наказание уклонисту от воинской службы

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Молодой человек заплатит крупный штраф.

7 февраля в Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга был оглашен приговор в отношении молодого человека, который длительное время игнорировал повестки в армию

 

По информации объединенной пресс-службы судов, гражданин, достигший возраста обязательного призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ, сознательно игнорировал повестки о явке с 11.04.2017 по 26.10.2017. На протяжении полугода молодой человек так и не появился на медицинское освидетельствование.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Piter.tv сообщал, что призывника из Ленобласти могут посадить в тюрьму за отклонение от службы.

 

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Теги: новости спб , происшествия , суд , уклонение от воинской службы
Категории: Новости СПб Происшествия

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