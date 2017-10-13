В Ленобласти назначили наказание уклонисту от воинской службы

Молодой человек заплатит крупный штраф.

7 февраля в Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга был оглашен приговор в отношении молодого человека, который длительное время игнорировал повестки в армию

По информации объединенной пресс-службы судов, гражданин, достигший возраста обязательного призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ, сознательно игнорировал повестки о явке с 11.04.2017 по 26.10.2017. На протяжении полугода молодой человек так и не появился на медицинское освидетельствование.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.

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