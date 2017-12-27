Призывника из Ленобласти могут посадить в тюрьму за отклонение от службы

Молодой человек игнорировал повестки.

До двух лет тюрьмы может получить молодой человек из города Волосово Ленинградской области за то, что неоднократно уклонялся от призыва на военную службу. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе следкома области.

По версии следствия, местный житель, не имея законных обоснований для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, игнорировал приходившие к нему уведомление из военкома и ни разу не явился на комиссию.

В отношении парня завели уголовное дело по статье "уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Максимальная санкция по этой статье – два года лишения свободы.