В Ленобласти нашли сразу два трупа в квартире

По предварительной информации, убитые были родственниками.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 мая около 22:00 в полицию по г. Сосновый Бор позвонил мужчина. Он заявил, что в одной из квартир д. 63 по пр. Героев обнаружен труп.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили на полу у входной двери в коридоре труп с ножевыми ранениями. На кухне также находилось тело молодого мужчины с множественными ножевыми ранениями.

По предварительной информации, убитые были родственниками.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге на проспекте Луначарского нашли труп хозяйки квартиры.

Фото: Piter.tv