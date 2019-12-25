В Петербурге на проспекте Луначарского нашли труп хозяйки квартиры

По подозрению в причастности к смерти женщины был задержан её сожитель.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге в Калининском районе найден труп женщины с многочисленными гематомами. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из квартир на проспекте Луначарского. Известно, что по подозрению в убийстве задержан её сожитель. При задержании мужчине стало плохо и его увезли в больницу с признаками эпилепсии.

Тело отправили на судмедэкспертизу.

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Фото:Piter.TV