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В Петербурге на проспекте Луначарского нашли труп хозяйки квартиры
Сегодня, 10:08
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на проспекте Луначарского нашли труп хозяйки квартиры

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По подозрению в причастности к смерти женщины был задержан её сожитель.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге в Калининском районе найден труп женщины с многочисленными гематомами. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из квартир на проспекте Луначарского. Известно, что по подозрению в убийстве задержан её сожитель. При задержании мужчине стало плохо и его увезли в больницу с признаками эпилепсии.

Тело отправили на судмедэкспертизу. 

Ранее мы сообщали о том, что в Москве у мусорных баков нашли мертвую обнаженную гражданку Кубы.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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