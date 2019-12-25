В Ленобласти нашли похитителя памятных орденов и икон

Полиции помог бдительный местный житель.

В среду, 19 февраля, полиция Сланцевского района Ленобласти получила сообщение от местного жителя, который рассказал, что его знакомый показал ему некие ордена и иконы. Мужчина засомневался, что предметы его приятель добыл законно, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские быстро выяснили, что имущество было похищено у 60-летней женщины из деревни Шакицы, а провернул кражу 48-летний местный житель. Мужчина пробрался в частный дом, разбив окно, и вынес восемь икон и три награды, оставшиеся у хозяйки в память о покойных родителях. Отмечается, что грабитель ранее был судим за имущественные преступления.

Награбленное вернули хозяйке, возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику может грозить до шести лет тюрьмы.

Ранее супруги из Еревана в самолете из Лос-Анджелеса в Москву украли у соседки 40 тысяч долларов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД