Супруги из Еревана в самолете из Лос-Анджелеса в Москву украли у соседки 40 тысяч долларов

Женщина распихала деньги по кроссовкам, мужчина положил пачку купюр за пазуху.

В самолете из США в Москву муж с женой обокрали соседку по салону.

Сообщается, что женщина, гражданка Армении, выйдя из самолета Лос-Анджелес - Москва в аэропорту Шереметьево, не обнаружила при себе поясную сумку с крупной сумкой денег и не смогла их найти. Она обратилась за помощью, так как думала, что потеряла деньги в самолете. Ни сумки, ни денег в самолете не оказалось.

Под подозрение попала супружеская пара из Еревана, которые весь полет сидели рядом с пострадавшей. Бортпроводники обратили внимание, что муж с женой надолго задержались в салоне, а женщина едва передвигалась. Как выяснилось, женщина положила пачки купюр в кроссовки, ее муж спрятал украденные деньги в кармане куртки.

Ранее:Пассажирка рейса Томск - Москва нашла в туалете самолета почти 1 миллион и хотела присвоить

Видео: HUE