В Ленобласти нашли останки шестерых человек

Останки четырех человек найдены во Всеволожском районе Ленинградской области, еще двух - в Гатчинском и Выборгском.

В трех разных районах Ленинградской области нашли останки четырех человек. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Сначала, в воскресенье, 9 сентября, в 11:00 во всеволожскую полицию обратился 36-летний петербургский спортсмен. Он рассказал, что у деревни Грузино он обнаружил тело мужчины, которому на вид 40 лет, одет в серый свитер и спортивные штаны. Личность пока что не установлена. В этот же день, но уже в 14:00 в полицию сообщили о человеке, который висел в петле у деревни Борисова Грива. При погибшем найден рюкзак с зонтом, перчатками, футболкой и нижнем бельем, документов нет. В этом же районе вечером найдено тело, частично превратившееся в скелет, под теплотрассой рядом ж/д станцией "Лаврики". Останки четвертого человека во Всеволожском районе было найдено днем ранее у деревни Мистолово. На месте лежали череп, ребра, позвоночник.

Также, в воскресенье нашли труп недалеко от поселка Поляны Выборгского района и у деревни Крокшево в Гатчинском районе.

Ранее школьник нашел в Петергофе скелет с золотыми зубами.

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