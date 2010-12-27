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Школьник нашел в Петергофе скелет с золотыми зубами
Сегодня, 10:59
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nastya960
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Школьник нашел в Петергофе скелет с золотыми зубами

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Останки находились в подвале заброшенного пионерского лагеря "Экран".

В Петродворцовом районе на выходныз в заброшенном здании нашли останки человека. Об этом сообщают городские СМИ.

В воскресенье, 2 августа, в полицию поступило сообщение от 13-летнего подростка. Он рассказал, что нашел на Ораниенбаумском шоссе  в заброшенном здании бывшего пионерского лагеря "Экран" скелет человека. Вечером на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В подвале здания, действительно, лежали кости таза, ребра, череп, в котором соханились золотые коронки.

Кости отправили в морг, полиция проводит проверку.

В лесу Ленобласти нашли скелет психически больного мужчины. Более трех месяцев назад мужчина убежал в лес и пропал.

Фото: pixabay.com

 

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Теги: кости , петергоф , скелет
Категории: Лента новостей Новости СПб

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