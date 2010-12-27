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В лесу Ленобласти нашли скелет психически больного мужчины
Сегодня, 15:35
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TretyakovaS
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В лесу Ленобласти нашли скелет психически больного мужчины

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Более трех месяцев назад мужчина убежал в лес и пропал.

Останки неизвестного мужчины были найдены 31 августа днем 44-летним грибником из Петербурга в лесном массиве у поселка Стрельцово. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Человеческие останки в полусгнившей одежде нашли в трех километрах от указанного населенного пункта. Рядом лежал старый кнопочный телефон.

Предположительно, они принадлежат 46-летнему петербуржцу, о пропаже которого 27 мая заявила его мать. Известно, что ранним утром мужчина убежал из дома в садоводстве "Глубокое". Мать мужчины рассказала, что в тот день он вел себя недекватно и говорил, что его ищут. 

Теги: криминал , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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