В лесу Ленобласти нашли скелет психически больного мужчины

Более трех месяцев назад мужчина убежал в лес и пропал.

Останки неизвестного мужчины были найдены 31 августа днем 44-летним грибником из Петербурга в лесном массиве у поселка Стрельцово. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Человеческие останки в полусгнившей одежде нашли в трех километрах от указанного населенного пункта. Рядом лежал старый кнопочный телефон.

Предположительно, они принадлежат 46-летнему петербуржцу, о пропаже которого 27 мая заявила его мать. Известно, что ранним утром мужчина убежал из дома в садоводстве "Глубокое". Мать мужчины рассказала, что в тот день он вел себя недекватно и говорил, что его ищут.