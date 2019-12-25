В Ленобласти нашли новый способ поддержки инвесторов

К следующему году правительство Ленинградской области начнет пользоваться новым механизмом поддержки инвесторов. С ними будут заключаться соглашения о защите и осуществляться поощрение капиталовложений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Реализация инвестиционного проекта теперь будет проходить после заключения соглашения СЗПК. Таким образом, обе стороны смогут гарантировать выделение средств и обеспечение необходимых условий.
Кроме того, благодаря нововведению инвестор сможет получит ряд других поощрений - возмещение затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную инфраструктуры и уплата процентов за кредиты.
Ранее мы рассказали о том, что федеральные власти оценили меры поддержки бизнеса Ленобласти во время эпидемии.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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