  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти нашли новый способ поддержки инвесторов
Сегодня, 18:29
78
lizapoluda

В Ленобласти нашли новый способ поддержки инвесторов

0 0

С авторами проектов будут заключать соглашение СЗПК.

 К следующему году правительство Ленинградской области начнет пользоваться новым механизмом поддержки инвесторов. С ними будут заключаться соглашения о защите и осуществляться поощрение капиталовложений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Реализация инвестиционного проекта теперь будет проходить после заключения соглашения СЗПК. Таким образом, обе стороны смогут гарантировать выделение средств и обеспечение необходимых условий.

Кроме того, благодаря нововведению инвестор сможет получит ряд других поощрений - возмещение затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную инфраструктуры и уплата процентов за кредиты.

Ранее мы рассказали о том, что федеральные власти оценили меры поддержки бизнеса Ленобласти во время эпидемии.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии