В Ленобласти нашли новый способ поддержки инвесторов

С авторами проектов будут заключать соглашение СЗПК.

К следующему году правительство Ленинградской области начнет пользоваться новым механизмом поддержки инвесторов. С ними будут заключаться соглашения о защите и осуществляться поощрение капиталовложений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Реализация инвестиционного проекта теперь будет проходить после заключения соглашения СЗПК. Таким образом, обе стороны смогут гарантировать выделение средств и обеспечение необходимых условий.

Кроме того, благодаря нововведению инвестор сможет получит ряд других поощрений - возмещение затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную инфраструктуры и уплата процентов за кредиты.

Ранее мы рассказали о том, что федеральные власти оценили меры поддержки бизнеса Ленобласти во время эпидемии.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области