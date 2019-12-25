Федеральные власти оценили меры поддержки бизнеса Ленобласти во время эпидемии

Регион направил средства предпринимателям раньше Москвы.

Заместитель экономического развития России Татьяна Илюшикова рассказала о положительной оценке ведомства к мерам поддержки, которые правительство 47-ого региона обеспечило для малого бизнеса во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщили РИА "Новости" по ссылкой на заместителя министра Татьяну Илюшникову.

Заявление чиновница сделала во ходе бизнес-форума "Энергия возможностей". По словам Илюшниковой, региональные власти смогли справиться с кризисом и оперативно отреагировать на трудную ситуацию. Так, Ленинградская область направила на помощь предпринимателям 1,5 миллиарда рублей еще до действий федералов. Позже к этой сумме добавились еще 2,5 миллиарда из Москвы.

Кроме того, руководитель подчеркнула, что в ходе взаимодействия в Ленинградской областью были отобраны лучшие практики борьбы с эпидемией из международного опыта.

Ранее мы рассказали о том, что антитела к коронавирусу обнаружены у 10% сдавших тест жителей Ленобласти.

Фото: Piter.TV