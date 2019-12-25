Антитела к коронавирусу обнаружены у 10% сдавших тест жителей Ленобласти

Более половины из граждан, участвовавших в программе "Ленинградское здоровье", совершенно здоровы.

Около 20 тысяч граждан из Ленинградской области прошли обследование на наличие антител к COVID-19 в рамках программы "Ленинградское здоровье". Экспресс-тестирование выбрали 9767 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Отметим, что областная программа была запущена месяц назад. По ее результатам антитела обнаружились у 10% тестируемых. Около половины из них совершенно здоровы, а 40% имеют различные заболевания. В том числе, 13% подвержены заболеваниям органов дыхания.

"Ленинградское здоровье" также поспособствовало выявлению предрасположенностей к различным болезням у людей, которые не относили себя к группе риска. Регулярные осмотры были предложены 3500 гражданам.

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Фото: Piter.TV