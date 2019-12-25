В Ленобласти нашли крестьянское хозяйство с птичьими трупами на территории

Необходимые пункты деятельности хозяйства оказались грубо нарушены.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти выявили с помощью ФГИС "Меркурий" грубые санитарные и ветеринарные нарушения в работе Крестьянского хозяйства (КХ) "Русь" в области. Об этом сообщила пресс-служба структуры.

КХ выращивает сельскохозяйственную птицу и перерабатывает ее мясо для дальнейшего использовании при изготовлении различной продукции. Предприятие, как выяснилось, не занимается ветеринарными документами на биологические отходы, хотя павшие и непригодные для пищи птицы должны сопровождаться документацией.

Проверочный рейд выявил, что в пометохранилище лежат птичьи трупы, а само хранилище расположено лишь в 300 метрах от птичников, что грубо нарушает ветеринарные правила. Кроме того, КХ не позаботилось о специальном месте для утилизации мертвых птиц и не проводило исследование проб помета для выявления вируса гриппа чаще раза в квартал. Столь редкая процедура влечет риски распространения птичьего гриппа, отметили в Россельхознадзоре.

Также в цехах на территории хозяйства нашли плесень, грибок и сколы, а дезинфицирующие средства оказались просроченными на три года. "Русь" привлекли к административной ответственности, КХ заплатит 443 тысячи рублей штрафов и будет обязано устранить найденные нарушения.

В Ленобласти организуют новые логистические склады из-за спроса на продукты.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора