В Ленобласти организуют новые логистические склады из-за спроса на продукты

Они появятся сразу в нескольких районах.

В Ленинградской области готовятся к открытию дополнительных логистических складов, на которых будут доставляться продукты питания. Об этом сообщил председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Мера связана с увеличением потребительского спроса. Поставщики и областная администрация объединят усилия, чтобы сократить время доставки товара до магазинных прилавков.

Олег Малашенко отметил, что на данный момент дефицита товаров в Ленинградской области не наблюдается. Цены на продукты не ударят по карману покупателей и останутся на прежнем уровне.

Ранее мы рассказали о том, что ветеранам Ленобласти начнут доставлять продуктовые наборы на дом.

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