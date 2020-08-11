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В Ленобласти нашли инвестора для завершения строительства ЖК "Бель Виль"
Сегодня, 20:12
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В Ленобласти нашли инвестора для завершения строительства ЖК "Бель Виль"

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Новый инвестор должен будет завершить строительство комплекса за полтора года.

В Ленобласти нашли инвестора, который достроит проблемный жилой комплекс "Бель Виль" в Тосненском районе. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе областного правительства. 

В настоящее время два корпуса комплекса находятся в средней стадии готовности, один ― в высокой. Новый инвестор должен будет завершить строительство комплекса за полтора года. В начале ноября чиновники также обсудят с инвестором строительство новых дорог, образовательных учреждений и инженерной инфраструктуры. 

Четырехэтажный комплекс состоит из трех корпусов. Строительство началось в 2007 году. Объект должны были сдать в 2010 году.

Ранее мы писали. что инвестор вложит 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего комбината в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: бель виль, инвестор, строительство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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