В Ленобласти нашли инвестора для завершения строительства ЖК "Бель Виль"

Новый инвестор должен будет завершить строительство комплекса за полтора года.

В Ленобласти нашли инвестора, который достроит проблемный жилой комплекс "Бель Виль" в Тосненском районе. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время два корпуса комплекса находятся в средней стадии готовности, один ― в высокой. Новый инвестор должен будет завершить строительство комплекса за полтора года. В начале ноября чиновники также обсудят с инвестором строительство новых дорог, образовательных учреждений и инженерной инфраструктуры.

Четырехэтажный комплекс состоит из трех корпусов. Строительство началось в 2007 году. Объект должны были сдать в 2010 году.

Ранее мы писали. что инвестор вложит 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего комбината в Ленобласти.

Фото: Piter.TV